Je finirai à Sundance

« Va chieeeeeeeer ! Ostie que j’suis liiiiiiiibre ! » Fatiguée d’une vie qui n’en est pas une, Maureen prend un jour ses valises — et la route. Le bonheur sera de courte durée. Le choc, brutal. Quand on joint Alexandre Dostie à Sundance, il est tôt. Réveil brutal aussi ? Un peu, mais le cinéaste semble trop heureux pour s’en plaindre. « Si jamais je m’effondre, on reprendra ça plus tard. »

On continue. La veille, Je finirai en prison a été projeté devant les membres de l’industrie rassemblés à Park City. Pas qu’un mince honneur : le film faisait partie des « 74 courts métrages sélectionnés sur les 11 000 reçus ». En le visionnant, on comprend pourquoi. Tourné en Beauce, ce récit s’intéresse à la Maureen susmentionnée, incarnée avec force intensité par Martine Francke. Mère dévouée, épuisée par un mari brutal, assoiffée de liberté, elle se retrouve impliquée dans une tragédie. Qui en mène à une autre. Et à une autre encore. Suspense. Thriller. Drame. Comédie. Le film entremêle les genres. Et les réactions du public au festival fondé par Robert Redford ont suivi, se réjouit Alexandre Dostie. « C’est le fun de se sentir compris ailleurs qu’à la maison. Et de sentir que tout ce joual l’est aussi. » La peur de ne pas l’être, compris, il l’a parfois ? « Toujours un peu. On travaille tellement fort pour que l’histoire soit mise en avant, portée par les images. Mais la langue occupe une place forte dans mon travail. »

C’est vrai. Coorganisateur de l’OFF Festival de poésie de Trois-Rivières, le réalisateur et scénariste porte au parler une attention visiblement maniaque. Un simple « Arrête ton truck, madame » lancé dans un instant capital se révèle tout sauf simple, justement. Tout comme cette remarque chargée de menace prononcée par un protagoniste louche : « C’est tout le temps le temps de la chasse. »

C’est toutefois le temps de célébrer pour celui qui, à peine Sundance fini, se dirige directement à Clermont-Ferrand. La route, et les festivals, il en a l’expérience. Son premier court de fiction, Mutants, magnifique film de 2016 mêlant « club de baseball mineur », « coupes de cheveux somptueuses » et « finale renversante », a été présenté partout sur le circuit. Il a notamment été récompensé au Gala Québec Cinéma. Là où Alexandre Dostie a offert des remerciements chaotiques qu’il qualifie encore aujourd’hui, en riant, de « controversés ». « C’est la cerise sur… le gâteau… aux… cerises », avait-il notamment proclamé. Dans un moment plus émouvant, il avait salué sa mère. Celle qui est sa « number one fan ». Grâce à qui il « prend le risque du cinéma ». Et qui a, en quelque sorte, inspiré l’héroïne de son nouveau film. « J’avançais dans l’écriture de Je finirai en prison, se souvient le créateur. Et j’avais besoin de trouver le coeur battant de toute cette histoire. J’ai réalisé que, dans le fond, ma mère était là-dedans. Ce n’est pas qu’elle a eu une vie si difficile. Mais elle s’est questionnée sur son destin en tant que femme. Sur ses obligations en tant que mère. Elle a… comment dire… donné les contours de l’âme du personnage. »

Bénédiction hivernale

Tourné à l’automne 2018 en Beauce, Je finirai en prison devait baigner dans une ambiance d’automne. Oups. « Quand on est arrivés pour tourner, il y avait trois pieds de neige et il faisait moins 26. Il a fallu dealer avec ça », se souvient le cinéaste. Une fois la mauvaise surprise passée, la valeur ajoutée est rapidement apparue. Le cachet du froid, de la forêt ensevelie sous la neige… « C’est devenu une bénédiction, en fait. L’hiver aide à faire le film, son mood, son aura. »

L’aura est également due à plusieurs membres de son équipe, qu’il salue. « Le tournage a été extrêmement éprouvant. Mais chaque fois où, personnellement, j’avais le goût de lâcher, j’ai été motivé doublement par une gang incroyable. » Parmi eux, les cinéastes aguerris que sont Stéphane Lafleur, qui signe le montage, et Vincent Biron, qui s’occupe de la direction photo.

On sent, sinon, l’attention portée aux moindres détails. Le crayon de contour une teinte trop foncée du rouge à lèvres de Maureen. Son vernis à ongles écaillé. La façon dont elle assure être une bonne personne. Un concept récurrent utilisé ici par les protagonistes « pour se sortir de la merde et se convaincre que leur âme n’est pas damnée au diable ». Le film, lui, convainc avec son mélange de clins d’oeil marrants et d’instants glauques. « Dans la vie, chaque horrible moment de drame a des bribes d’humour désopilant. J’essaie de les observer et de les ramener. »