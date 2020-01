«My Salinger Year», de Philippe Falardeau, en ouverture du Festival du film de Berlin

Le Festival international du film de Berlin annonce vendredi que c’est le film My Salinger Year, du cinéaste québécois Philippe Falardeau, qui sera projeté en ouverture le 20 février prochain, en première mondiale.

Le scénario du film, qui est une production canado-irlandaise, est inspiré d’un roman autobiographique du même titre de l’écrivaine américaine Joanna Rakoff.

Le film décrit le monde littéraire de New York des années 1990 en illustrant une femme rêvant de devenir écrivaine qui réussit à se faire embaucher comme assistante de l’agente littéraire de J. D. Salinger, un écrivain américain. Celui-ci est mort en 2010.

Le directeur artistique du festival, Carlo Chatrian, salue l’humour du long métrage du réalisateur originaire de Gatineau, les liens qu’il tisse avec l’époque actuelle et le rôle de l’art dans la vie quotidienne des gens.

Le film a été coproduit par les firmes micro — scope, de Montréal, et Parallel Films, d’Irlande. Il met en vedette une récipiendaire de prix Golden Globe et nominée aux Oscars, Sigourney Weaver, de même que Margaret Qualley, qu’on a vue récemment dans Once Upon a Time in Hollywood, et Douglas Booth.

En 2009, Philippe Falardeau avait présenté C’est pas moi, je le jure! au Festival international du film de Berlin.