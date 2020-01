Avec cette comédie criminelle campée dans son cher Londres et comptant plus de circonvolutions et de retours en arrière qu’on peut en dénombrer, Guy Ritchie effectue un retour aux sources. Le film conte avec force humour et action les tracas d’un baron du cannabis qui tente de vendre son empire. Passé une ouverture tape-à-l’oeil, le réalisateur maintient une vitesse de croisière effrénée, montage serré aidant. Avec des relents de nostalgie assumés, Ritchie célèbre un milieu macho tout en s’amusant à le subvertir au moyen de sous-entendus homoérotiques aussi drôles que peu subtils, comme dans RocknRolla et Man from U.N.C.L.E.. Ce qui ne l’empêche pas de confiner l’excellente Michelle Dockery à un rôle de potiche. De Matthew McConaughey à Colin Farrell en passant par Charlie Hunnam, tous les acteurs jouent juste, mais c’est Hugh Grant, en paparazzi fouille-merde, qui vole la vedette. Pas le meilleur Ritchie, mais divertissant dans son genre.



The Gentlemen (V.O.) ★★★ Comédie criminelle de Guy Ritchie. Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Michelle Dockery. États-Unis, Grande-Bretagne, 2019, 113 minutes.