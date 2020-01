Clint Eastwood se cache-t-il derrière un nom d’emprunt pour tourner encore plus ? On pourrait le croire devant cette apologie des forces militaires portée par un patriotisme ronflant, car il fut un temps considéré pour le réaliser. Todd Robinson, dont la feuille de route est passablement moins prestigieuse, a pris des notes et nous livre cette quête de manière studieuse, inspirée d’une histoire vraie. Quand un employé du Pentagone, à la fin des années 1990, est forcé de démontrer le courage de William H. Pitsenbarger, un soldat de la guerre du Vietnam injustement oublié, ses recherches ont un impact profond sur lui sur les anciens compagnons d’armes du héros disparu, et sur le pouvoir politique. Une galerie impressionnante d’acteurs chevronnés défend cet hommage appuyé, larmoyant, au courage d’un seul homme devant l’adversité, une matière réconfortante avec laquelle Eastwood n’aurait apporté rien de plus.



The Last Full Measure ★★★ Drame de guerre de Todd Robinson. Avec Sebastian Stan, Jeremy Irvine, Christopher Plummer, William Hurt. États-Unis, 2019, 110 min.