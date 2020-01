Les pétroleuses débarquent à Pas-de-Calais ? On pourrait le croire devant Rebelles, hommage moqueur à trois femmes paumées qui n’ont pas froid aux yeux, mais qui l’ignoraient avant d’être dans le pétrin. Allan Mauduit (Vilaine) s’amuse avec les codes du western sous les ciels cotonneux du nord de la France pour mettre en lumière la trajectoire criminelle d’ouvrières d’une usine de conserves de poisson qui, après la découverte d’une importante somme d’argent, vont mettre d’autres choses en boîte. Cette fantaisie pleine de rebondissements et de charmantes invraisemblances (bonjour Tarantino) bénéficie de la solide présence de trois actrices à la complicité parfaite. L’étendue du registre de Cécile de France et de Yolande Moreau n’est plus un secret, mais la moins connue du trio, Audrey Lamy, s’impose avec autant de drôlerie.



Notre critique complète



Horaire en salles

Rebelles ★★★ 1/2 Comédie policière d’Allan Mauduit. Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy, Simon Abkarian. France, 2019, 88 min.