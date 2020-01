Cédric Kahn (Feux rouges, Roberto Succo) aurait-il cédé à la légèreté ? On pourrait le croire devant le prologue ensoleillé et campagnard de Fête de famille, sans compter cette immense demeure un peu délabrée, théâtre familier de tout bon drame bourgeois et dans lequel trône Catherine Deneuve. Ces quelques heures que la matriarche voulaient « joyeuses » seront surtout explosives, tout cela grâce à l’incandescente Emmanuelle Bercot dans un rôle taillé sur mesure. L’insouciance estivale cède peu à peu sa place aux règlements de comptes, à la mise en lumière de secrets que l’on croyait bien enfouis. Une distribution tout à fait éclectique, comprenant le cinéaste qui joue pour la première fois dans un de ses films, se met au service de ce petit jeu de massacre assez prévisible, une variation à la fois élégante et corrosive.



Notre critique complète



Horaire en salles

Fête de famille ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Cédric Kahn. Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric Kahn. France, 2019, 101 min.