Michael Bay s’est rendu jusqu’en Belgique pour trouver de la relève à son cinéma tapageur et tape-à-l’oeil. Adil El Arbi et Bilall Fallah avaient la tâche de remettre sur les rails le retour (tant attendu ?) des mauvais garçons que sont parfois Will Smith et Martin Lawrence, tandem policier imaginé par Bay dans les années 1990 et dont le succès en a fait l’artificier que l’on connaît depuis ce temps. Cette troisième escapade à Miami, où l’on prend acte de l’emprise des cartels mexicains de la drogue, fait à la fois l’éloge de l’expérience (devant de jeunes blancs-becs technos) et les vertiges de la retraite après une vie professionnelle menée tambour battant. Rien de bien nouveau sous le soleil de la Floride, dont la même complicité des deux vedettes, qu’un prologue endiablé résume pour ceux qui avaient autre chose à faire ces 25 dernières années.



Notre critique complète



Horaire en salles







Bad Boys for Life (V.F. : Mauvais garçons pour la vie) ★★ 1/2 Comédie policière d’Adil El Arbi et Bilall Fallah. Avec Will Smith, Martin Lawrence, Kate del Castillo, Jacob Scipio. États-Unis, 2020, 124 min.