Le film «Joker» en tête de la course aux Oscars avec 11 nominations

L’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui décerne les convoités Oscars, a dévoilé lundi matin les nominations pour la cuvée 2019. Pas vraiment de surprises dans les catégories dites de pointe, avec en lice en tant que meilleur film des titres attendus tels Joker, de Todd Phillips, cité le plus avec onze nominations, Marriage Story, de Noah Baumbach, The Irishman, de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, 1917, de Sam Mendes, et Parasite, de Bong Joon-ho, ces deux derniers de récents lauréats aux Golden Globes.

À ceux-ci s’ajoutent le controversé Jojo Rabbit, de Taika Waititi, la surprise Ford vs Ferrari, de James Mangold, ainsi que Little Women, de Greta Gerwig, que plusieurs espéraient voir là.

Du lot, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips, Sam Mendes et Bong Joon-ho concourront pour l’Oscar de la réalisation. Que des hommes. Or, comme pour les Golden Globes justement ainsi que pour les BAFTA, équivalent anglais des Oscars venant d’annoncer ses propres nominations, ce qui risque de faire jaser d’ici la cérémonie le 9 février, c’est l’exclusion des réalisatrices de cette catégorie constituant, à une poignée d’exceptions près, une chasse-gardée masculine année après année.

On rappellera que 2019 a vu, hormis celle du Little Women de Greta Gerwig, la sortie du plébiscité The Farewell, de Lulu Wang, dont la vedette Akwafina qui a remporté un Golden Globe, a aussi été ignorée par l’Académie. Sans parler d’Harriet, de Kasi Lemmons, sur l’héroïne abolitionniste Harriet Tubman : sa vedette Cynthia Erivo a, elle, été retenue dans la catégorie de meilleure interprétation féminine.

D’ailleurs, ladite catégorie voit double cette année avec la présence de Scarlett Johansson en tant que meilleure actrice et meilleure actrice de soutien.

D'autres détails suivront.