«Brotherhood» de la Montréalaise Meryam Joobeur, nommé aux Oscars

La cinéaste tunisienne installée à Montréal Meryam Joobeur a obtenu une nomination aux Oscars pour son court-métrage Brotherhood.

La Québécoise est en lice dans la catégorie du meilleur court-métrage de fiction pour son film portant sur un berger tunisien qui fait face à un dilemme lorsque son fils aîné revient de la Syrie en compagnie de sa mystérieuse femme.

Le film est une coproduction de la Tunisie, du Canada, du Qatar et de la Suède.

Avant Brotherhood, Meryam Joobeur avait signé le court-métrage documentaire Gods, Weeds and Revolutions en 2012 et le court-métrage de fiction Born in the Maelstrom en 2017.

L’ingénieur de son canadien Paul Massey est de son côté nommé dans la catégorie du meilleur mixage sonore pour son travail sur Ford v Ferrari.

Il s’agit d’une neuvième nomination aux Oscars pour l’homme né en Angleterre, qui a travaillé à Toronto pendant 13 ans en début de carrière avant de s’installer à Los Angeles.

L’an dernier, il a remporté la statuette pour son travail sur Bohemian Rhapsody.