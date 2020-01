Jean Valjean et Gavroche auraient bien du mal à reconnaître Montfermeil, ce lieu devenu mythique grâce au roman de Victor Hugo Les misérables, aujourd’hui une cité HLM en banlieue parisienne où habite une France métissée et marginalisée. Largement inspirée des expériences passées et présentes du cinéaste, qui habite toujours là, cette plongée dans le quotidien survolté de trois policiers s’étale sur 24 heures, créant une tension qui culmine en un gigantesque chaos. Des interprètes chevronnés se mêlent à de nombreux jeunes comédiens amateurs qui incarnent avec énergie et dévotion les vicissitudes de cette commune. Entre les prises de vue aériennes et une caméra à l’épaule souvent nerveuse, Ladj Ly observe de l’intérieur un univers qui craque de toutes parts, qui croule sous la chaleur et qui voit son avenir obstrué par des tours en décrépitude. Un portrait social percutant, mais aussi plein d’humanité.



Les misérables ★★★★ Drame social de Ladj Ly. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Perica. France, 2019, 102 minutes