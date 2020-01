Une caméra nerveuse. Une rumeur urbaine. Un jeune homme qui marche à pas pressés… ou qui fuit ? On ne plonge pas tant dans le film de Nadav Lapid qu’on y perd pied, avec son protagoniste Yoav, ex-soldat israélien n’essayant rien de moins de renaître Français. Or, une nationalité en vaut parfois une autre, d’où le titre. Morcelé, à l’instar de de la psyché de Yoav, le flot narratif se fait volontiers flot de pensées. Yoav est certes dans une démarche consciente de rejet d’Israël, mais ses pérégrinations parisiennes rendent compte d’un emportement qui n’est souvent que pur instinct : fascinante dichotomie que le nouveau venu Tom Mercier, en alter ego du cinéaste qui fait oeuvre en partie autobiographique, incarne avec un brio confondant. C’est impétueux, brusque, mais ça se pose parfois le temps de contempler, de méditer, une parole, une motivation… Furieusement cinétique, Synonymes charrie dans son sillage force émoi et réflexion.



Synonymes ★★★★ Drame de Nadav Lapid. Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte. France, Israël, 2019, 122 minutes.