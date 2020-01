Une base sous-marine isolée par un bris, une poignée de survivants, puis le constat terrible qu’une créature hostile rôde : on connaît la formule du thriller aquatique, la même que son équivalent spatial avec alors vaisseau ou station spatiale comme décor. Et pour peu que ce soit bien fait, on ne demande pas mieux que de se prêter au jeu. Or, encore faut-il que le suspense et l’horreur, principaux éléments justifiant qu’on ferme les yeux sur les grosses ficelles narratives souvent inhérentes à ce type de propositions, soient au rendez-vous. On cherchera en vain l’un et l’autre ici. En lieu et place : une laborieuse et répétitive marche sur un plancher océanique enténébré d’un point A à un point B, avec en guise de tension de rares sursauts. Frénétiques, la réalisation et le montage rendent plusieurs séquences d’attaques carrément illisibles. Ah et, indistinctes la plupart du temps, les bibittes s’avèrent peu mémorables lorsqu’on les voit.



Notre critique complète



Horaire en salles

Sous pression (V.F. de Underwater) ★ 1/2 Science-fiction de William Eubank. Avec Kirsten Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, J.T. Miller. États-Unis, 2020, 95 minutes.