Moult fois adapté au cinéma et à la télé, le roman de Louisa May Alcott subit une cure de jeunesse entre les mains bienveillantes de Greta Gerwig (Lady Bird), qui en tire une relecture lumineuse. Alternant entre le présent et le passé, la réalisatrice trace le destin des quatre soeurs — Jo (fougueuse Saoirse Ronan), Meg (fraîche Emma Watson), Beth (effacée Eliza Scanlen) et Amy (incandescente Florence Pugh) — en soulignant, pas toujours subtilement, les difficultés d’être une femme dans l’Amérique de la guerre de Sécession. Au-delà de la joliesse des images, elle esquisse un parallèle entre le récit et la vie de Louisa May Alcott en grappillant dans ses autres romans et sa correspondance. Ce faisant, Gerwig restreint l’aspect bons sentiments de l’oeuvre et fait résonner une voix de femme revendiquant son autonomie et son indépendance.



Les quatre filles du docteur March (V.F. de Little Women) ★★★ 1/2 Chronique de Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson, Eliza Scanlen, Laura Dern, Chris Cooper et Meryl Streep. États-Unis, 2019, 134 minutes.