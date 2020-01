Le célèbre avocat Atticus, du non moins célèbre roman de Harper Lee, To Kill a Mockingbird, et tel qu’il est incarné au cinéma par Gregory Peck, a depuis longtemps de la relève. Le dernier en date, Bryan Stevenson, n’est pas un personnage de fiction. Il défend depuis trente ans les Afro-Américains, spécialement ceux faussement accusés et abandonnés dans le couloir de la mort. Inspiré par ses mémoires, Destin Daniel Cretton revisite les débuts de son combat en Alabama au milieu des années 1980, portrait lisse et édifiant de l’émergence de ce héros des droits civils chargé d’innocenter un homme victime d’une justice expéditive, et ouvertement raciste. Michael B. Jordan, d’une assurance tranquille en jeune idéaliste, fait face à Jamie Foxx, tout à fait remarquable en faux coupable. Un cinéma qui flatte notre bonne conscience, et nous rassure sur notre humanité.



La voie de la justice (V.F. de Just Mercy) ★★★ 1/2 Drame de Destin Daniel Cretton. Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Tim Blake Nelson. États-Unis, 2019, 137 min.