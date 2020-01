Dans 1917, Sam Mendes recrée la Première Guerre mondiale au moyen d’une seule séquence fluide, l’illusion de continuité étant parachevée de-ci de-là grâce à la magie du numérique. L’effet est confondant et complètement immersif. On y suit deux soldats chargés de livrer un message capital en passant à travers les lignes ennemies. Fictif, le récit s’inspire des histoires du grand-père du réalisateur de Skyfall. D’où sans doute l’humanité qui prévaut par-delà le tour de force technique. La charge viscérale étant d’une telle puissance, la finale n’est pas tout à fait à la hauteur. Il n’empêche, on demeure captivé, investi. D’ailleurs, chapeau bas aux interprètes ainsi qu’à la direction photo de Roger Deakins, qui forge, ici une ambiance d’aube bucolique, là de matinée blafarde, plus loin de crépuscule sinistre. Cela, au sein d’un même torrent visuel auquel on s’abandonne de bon gré.



Notre critique complète



Horaire en salles

1917 (V.O. et V.F.) ★★★★ Drame de guerre de Sam Mendes. Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman. Grande-Bretagne, États-Unis, 2019, 119 minutes.