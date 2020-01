Jeremy Irons présidera le jury au Festival du film de Berlin

L’acteur britannique Jeremy Irons présidera le jury du Festival international du film de Berlin, le mois prochain, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Jeremy Irons sera le président du jury de la 70e édition du festival, qui se tiendra du 20 février au 1er mars. Les autres membres du jury n’ont pas encore été nommés.

La carrière de Jeremy Irons à l’écran et sur scène a commencé dans les années 1970. Il a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1991 pour son rôle dans Reversal of Fortune (Le mystère Von Bülow) et a participé à des films tels que The French Lieutenant’s Woman (La maîtresse du lieutenant français), The Mission (Mission) et la minisérie télévisée Brideshead Revisited, en 1981.

Dans un communiqué transmis par les organisateurs du festival, l’acteur a déclaré qu’il prenait son rôle « avec un grand sentiment de plaisir » et avec honneur.

« Avec son style distinct, Jeremy Irons a interprété certains personnages iconiques qui m’ont accompagné pendant ma vie de cinéphile, me rendant conscient de la complexité de l’être humain », a affirmé le directeur artistique du festival, Carlo Chatrian.

L’édition de cette année est la première sous la direction de Carlo Chatrian — qui a déjà été à la tête du Festival du film de Locarno — et de la directrice générale Mariette Rissenbeek. Le duo remplace Dieter Kosslick, qui a été à la tête de l’événement pendant 18 ans.