En adaptant le roman de Norman Lebrecht sur un violoniste virtuose fuyant sa famille adoptive londonienne après que les siens eurent été emportés par la Shoah, le Québécois François Girard (Le violon rouge, Hochelaga) livre un film parfois en panne d’émotion, mais marqué par une exceptionnelle scène phare qui donne son titre au film. Avec une forte distribution, entre autres Tim Roth et Clive Owen en amis d’enfance réunis 35 ans plus tard, le cinéaste garde la bridesur ses acteurs et sa réalisation classique manque de pulsion vive, par-delà ses grands moments.



Le chant des noms (V.F. de The Song of Names) ★★★ 1/2 Drame historique de François Girard. Avec Tim Roth et Clive Owen. Canada, 113 minutes, 2019.