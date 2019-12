«Uncut Gems»: Adam Sandler de mille feux

À New York, Howard évolue dans le quartier des diamantaires avec le bagout d’un homme parfaitement en contrôle. Mais voilà, derrière cette façade en toc que maintient le joaillier beau parleur se cache un joueur compulsif criblé de dettes. Or, tel qu’incarné avec un brio hors du commun par Adam Sandler, Howie appartient à ce type d’hommes persuadés – et parvenant à persuader bien du monde – qu’il arrivera toujours à se tirer d’affaire.

Son va-tout ? La vente d’une opale importée en douce d’Éthiopie, qui fera sa fortune ou sa perte. Ce, alors que sa conjointe, lasse à la fois de ses frasques et de la maîtresse qu’il entretient dans un appartement du centre-ville, lui réclame un divorce…

Au bout d’un assez court moment, on flaire le genre de dénouement que les frères Josh et Benny Safdie ont en réserve tant la prémisse donne tous les signes avant-coureurs d’une descente aux enfers. Loin de nuire, cette certitude engendre une tension sourde qui étreint le cinéphile et ne le lâche plus.

À chaque décision, Howie s’enfonce davantage, un pied dans la légalité, un pied dans le monde interlope. D’ailleurs, il convient d’insister sur la minutie hallucinante de la peinture qu’offrent les frères Safdie du milieu. Il s’en dégage une impression d’authenticité souvent sidérante. Le fait que des acteurs professionnels, outre Sandler, donnent à l’occasion la réplique à de vraies « personnalités » du milieu, de même qu’à quelques gros noms, dont le chanteur The Weeknd et l’ex-star de basket Kevin Garnett, concourt à parfaire l’illusion.

Par contre, au sujet de Garnett justement (qui joue une version de lui-même au faîte de sa carrière puisque l’action se déroule en 2012), force est de reconnaître que le développement le concernant n’est guère crédible. De fait, et en dépit de ce qu’on adore la proposition globale, on peine à avaler que Howie consente à prêter sa précieuse opale à Garnett lorsque ce dernier visite son échoppe avec son entourage.

C’est couru d’avance qu’une telle vedette est inatteignable à moins de vouloir être jointe, et si on accepte sans problème le manque de jugement endémique de Howie le reste du temps, ce développement-là dépend plutôt d’une absolue, et improbable, naïveté. D’autant que Howie sait forcément ne posséder aucun moyen légitime de réclamer ce qu’il a acquis illégalement. Et c’est sans compter que sa survie financière ET physique dépend de cette gemme.

Curiosité morbide

Car il est trois sinistres sirs qui ne sont jamais loin, l’un ayant embauché les deux autres afin de recouvrer l’argent qui lui est dû. En prêteur à bout, l’acteur et dramaturge Eric Bogosian (Talk Radio) est superbe de danger qui couve. Le sont également Idina Menzel (la voix d’Elsa dans Frozen), mémorable quoique trop brève en épouse qui voit clair, et Julia Fox, pleine de nuances insoupçonnées en employée et petite-amie.

Nerveuse, sur le fil, c’est-à-dire au diapason de l’état d’esprit du protagoniste, la mise en scène des Safdie maintient le public sur le qui-vive. En phase, la direction photo de Darius Khondji (Delicatessen, Seven, Lost City of Z) confère à l’ensemble, non sans à-propos, la facture râpeuse d’une pierre brute. Uncut Gems, c’est un peu l’antithèse du tout aussi prenant Place Vendôme, de Nicole Garcia.

Encore plus inspiré que dans Punch-Drunk Love, pas déguisé mais méconnaissable néanmoins, Adam Sandler est, comme on l’évoquait d’office, grandiose en loser qui s’autodétruit. À cet égard, peut-être un soupçon de curiosité morbide est-il nécessaire pour apprécier à sa juste mesure le spectacle du déclin inéluctable d’Howie. Le cas échéant, Uncut Gems n’aura aucune peine à convaincre de la pertinence de son titre.