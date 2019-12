Une année de cinéma engagé et conquérant

Le raz de marée Netflix

Alors que la plateforme sans foi ni loi de Netflix triomphait l’an dernier avec le chef-d’oeuvre Roma, d’Alfonso Cuarón, en 2019 elle se démultiplie. Les imposants Marriage Story, de Noah Baumbach, The Irishman, de Martin Scorsese ou The Two Popes, de Fernando Meirelles, largement nommés aux Golden Globes, visent encore les Oscar. Les festivals sont divisés, les exploitants de salles outrés, mais le géant du Web étend sa domination sans qu’on sache où cela va nous mener.

Odile Tremblay

Photo: Netflix

Des mariages inoubliables

Dans Marriage Story, Noah Baumbach explore les affres de son propre divorce de l’actrice Jennifer Jason Leigh. C’est déchirant, mais parfois hilarant néanmoins. The Farewell (Le mariage d’adieu) voit Lulu Wang jouer elle aussi d’autobiographie dans ce récit d’une famille chinoise qui, dissimulant à la grand-mère qu’elle se meurt, organise un mariage en guise de prétexte à un rassemblement. C’est hilarant, mais parfois déchirant néanmoins.

François Lévesque

Photo: AZ Films

L’ovni de l’année

Ses films ne font pas courir les foules, et c’est regrettable. Car il y a chez Quentin Dupieux une folie inimitable, un ton scabreux, tout cela déployé sans efforts apparents. Ses personnages semblent sortis d’une bande dessinée, adoptant des comportements aberrants. Benoît Poelvoorde s’était glissé sans mal dans cet univers (Au poste !), et plus récemment Jean Dujardin (Le daim), plongé dans le délire d’un homme en parfaite osmose… avec son manteau à franges. Qui dit mieux comme prémisse absurde ?

André Lavoie

La révélation québécoise de l’année

Le visage de pureté, de modernité et d’androgynie de la jeune Nahéma Ricci a marqué le cinéma cette année dans le rôle-titre d’Antigone de Sophie Deraspe, inspiré de Sophocle. Cette actrice, auparavant presque inconnue, a révélé dans son jeu une force, une exigence, mais aussi le cristal d’une intériorité qui trouvait sa pleine lumière à l’écran, tant la caméra l’aimait. On lui prédit une brillante carrière ici comme ailleurs.

Odile Tremblay

Photo: Funfilm

L’odyssée la plus grandiose

Injustement passé sous le radar en dépit de critiques dithyrambiques justifiées, La grande noirceur, de Maxime Giroux, est sorti fin janvier. Insolite, plein de symboles et de pistes de réflexion, le film conte l’odyssée américaine d’un déserteur québécois qui, jusque-là, gagnait sa vie en imitant Chaplin. Au minimalisme narratif, le cinéaste oppose une facture absolument sublime. À rattraper en Blu-ray ou en vidéo à la demande, impérativement.

François Lévesque

Photo: Entract Films

Le retour (inattendu) de l’année

Meryl Streep et Nicole Kidman peuvent dormir tranquilles, leur suprématie n’est en rien menacée, mais Jennifer Lopez a tout de même créé la surprise grâce à Hustlers, de Lorene Scafaria. Depuis Out of Sight, de Steven Soderbergh, la chanteuse ne répondait pas aux attentes qu’elle avait suscitées comme actrice. En effeuilleuse-arnaqueuse, elle déploie une fougue spectaculaire dans ce film choral inspiré d’une histoire vraie, celle d’une étonnante bande de Robin des bois en décolletés plongeants.

André Lavoie

Photo: Netflix

Les meilleures amies

Dans Booksmart (Premières de classe), les studieuses Molly et Amy décident de s’offrir une première nuit de galère la veille de la remise des diplômes. La première est enrobée, la seconde est gaie, et outre que ce désopilant premier film d’Olivia Wilde fait d’elles de mémorables, car jusqu’ici improbables, héroïnes, ces enjeux sont abordés de manière (drôlement) directe plutôt que didactique. Idem, d’ailleurs, pour Juliette et Léanne dans le formidable Jeune Juliette d’Anne Émond, avec un supplément de tendresse.

François Lévesque

Photo: Films Séville

Les meilleurs amis

Avec Matthias et Maxime, Xavier Dolan signe une oeuvre sensible, pleine d’acuité, et empreinte d’une retenue inaccoutumée qui permet aux tourments intérieurs de ses deux héros de résonner d’autant plus fort. Complices de toujours, ces derniers voient leurs certitudes amicales, et hétéros, ébranlées par un baiser. Il en résulte quelque chose comme une première oeuvre de la maturité. D’un cinéaste techniquement si jeune, mais dans les faits déjà très expérimenté, on ne peut que continuer d’espérer le meilleur.

François Lévesque

Photo: Métropole Films

La militante de l’année

Partout à travers le monde et sur la couverture du magazine Time, elle se nomme Greta Thunberg. Au cinéma, vous pouvez l’appeler Halla, écologiste d’origine non pas suédoise mais islandaise, personnage fabuleux, inspirant, volontaire, seule contre le pouvoir politique, de grandes entreprises polluantes et la Chine. Rien de moins. Dans Une femme en guerre, Benedikt Erlingsson imagine tout cela avec humour, panache et lucidité : cette Jeanne d’Arc de l’environnement ne remporte pas toutes ses batailles.

André Lavoie

Photo: M2K Films

Le brûlot social de l’année

Avec Grâce à Dieu, le cinéaste français François Ozon a su bousculer l’Église catholique et ses scandales pédophiles, au risque de s’immiscer dans des procès en cour sur des crimes sexuels étouffés à Lyon et d’affronter lui-même des poursuites. En faisant jouer par des acteurs des victimes réelles en train de se reconstruire à travers leur combat judiciaire, il s’est éloigné de ses oeuvres de styliste pour endosser le costume enflammé du redresseur de torts.

Odile Tremblay

Photo: ONF

Le rappel géopolitique de l’année

Les guerres civiles et les catastrophes naturelles se succèdent à un rythme fou, mais certaines tragédies perdurent depuis si longtemps qu’elles finissent par quitter notre écran radar. Celle qui se déroule dans les territoires palestiniens a fait l’objet de deux documentaires, Gaza, de Gary Keane et Andrew McConnell, et L’Apollon de Gaza, de Nicolas Wadimoff. Ils témoignent, chacun à leur façon, des douleurs et des espoirs d’un peuple enfermé dans une prison à ciel ouvert depuis des décennies.

André Lavoie

Photo: EyeSteelFilm

Le plus beau chant d’adieu

La grande cinéaste française Agnès Varda nous a quittés en mars dernier, mais en laissant un merveilleux chant d’adieu à ses nombreux admirateurs. Son documentaire Varda par Agnès, au hasard de ses souvenirs et de ses films, est le testament d’une femme engagée, féministe, amoureuse du cinéma et des rencontres qu’elle a glanées. Cette oeuvre pleine de vie, de pudeur et de pétillement offre le miroir d’une artiste qui a transcendé ses chagrins pour offrir à tous sa lumière.

Odile Tremblay

Photo: Métropole Films

Documentaires inspirants sur des artistes inspirés

Ils ont peu en commun, si ce n’est leur talent exceptionnel, et deux documentaires le prouvent. Toni Morrison : The Pieces I Am, de Timothy Greenfield-Sanders, et Marianne Leonard : Words of Love, de Nick Broomfield, présentent la trajectoire unique de créateurs qui en ont influencé beaucoup d’autres, et marqué l’existence de ceux et celles qu’ils ont côtoyés au cours de leur vie. Le même phénomène se produit lorsque l’on fréquente les romans de Toni Morrison et les chansons de Leonard Cohen.

André Lavoie

Photo: M2K Films

La finale la plus sanglante

Avec sa construction narrative et visuelle savante, implacable, Bong Joon-ho atteint avec Parasite, lauréat de la Palme d’or à Cannes, un nouveau sommet dans une filmographie déjà impressionnante (Memories of Murder, Mother). Or, rien dans cette subversion jouissive de l’auguste formule « maîtres et valets », cinglant commentaire socioéconomique y compris, ne prépare à l’explosion de violence baroque qui survient lors du dénouement — sans soute le plus sanglant de cette année. On en ressort que plus saisi. Et ravi.

François Lévesque

Photo: Fox

La comédie la plus surfaite

Jojo Rabbit, de Taika Waititi, a beau avoir des fans, il reste que cette comédie sur l’Allemagne hitlérienne, arrimée tout croche à l’esthétique du cinéma de Wes Anderson, laisse un mauvais goût dans la bouche. Avec un grotesque Hitler fantasmé, compagnon d’un garçon au cerveau lavé par la propagande antijuive, ce film nourri de gags répétitifs et douteux, renvoie dos à dos les nazis et les juifs martyrisés, sans le doigté qui aurait pu sauver sa mise.

Odile Tremblay