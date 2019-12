«Les quatre filles du docteur March»: la vision féministe de Greta Gerwig

En 2018, avec son premier long-métrage, Lady Bird, Greta Gerwig est devenue la cinquième femme à concourir dans la catégorie Meilleure réalisation aux Oscar. Rappelez-vous, elle était entourée de quatre hommes. La statuette lui a échappé au profit de Guillermo del Toro pour La forme de l’eau. Durant cette soirée, quelques actrices se sont permis de rappeler à quel point le cinéma demeurait un boys’ club. Quelques mois après l’apparition du mouvement #MeToo, leur sourire poli cachait à peine leur exaspération.

On imagine sans peine le combat de tous les jours de Greta Gerwig, jusque-là actrice fétiche et muse de Noah Baumbach (Frances Ha), afin d’accéder à cette place prestigieuse. N’avait-elle pas exprimé à travers le personnage de Christine (fougueuse Saoirse Ronan), aspirante artiste, toute sa détermination, toute son opiniâtreté ? D’ailleurs, en retrouvant la talentueuse actrice irlandaise dans la relecture de ce classique de la littérature américaine, on devine l’importance de Louisa May Alcott dans l’esprit de Greta Gerwig.

De fait, Christine alias Lady Bird n’est pas si différente de Joséphine alias Jo, aspirante romancière. Non seulement refusent-elles de porter leur nom, mais toutes deux se sentent à l’étroit dans leur famille tirant le diable par la queue. Si la première est à couteaux tirés avec sa mère, la seconde trouve en elle une confidente. On regrette d’ailleurs que le personnage de Marmee March soit sous-développé par rapport à celui qu’interprétait l’excellente Laurie Metcalf dans Lady Bird.

Incarnée par l’exquise Laura Dern, Marmee fait uniquement figure d’ange de clémence. Exit la colère qu’elle cache derrière ses lèvres pincées et dont a hérité Jo. De la tendresse, il n’en manque certes pas dans cette lumineuse relecture des Quatre filles du docteur March, bercée doucement par la musique d’Alexandre Desplat. Si l’argent manque dans cette famille vivant dans l’attente du retour du père (Bob Odenkirk, attachant), il y a de l’amour à revendre entre Marmee, Jo, l’aînée, Meg (Emma Watson, fraîche), Beth (Eliza Scanlen, effacée et douce comme son personnage l’exige), cadette et protégée de Jo, et la benjamine, Amy (Florence Pugh, incandescente), qui deviendra la rivale de Jo.

Cure de jouvence

Moult fois adapté au cinéma et à la télé — qui n’a pas aimé la version de 1994 avec l’ardente Winona Ryder dans le rôle de Jo ? —, le roman subit en quelque sorte une cure de jeunesse entre les mains bienveillantes de Greta Gerwig. D’entrée de jeu, Jo est déjà installée à New York, où elle doit subir les critiques de son éditeur, M. Dashwood (Tracy Letts, le touchant papa de Lady Bird), quand ce ne sont pas celles de Friedrich Bhaer (zozotant et figé Louis Garrel). Alternant entre le présent et le passé, Greta Gerwig trace le destin des quatre protagonistes féminines en soulignant, pas toujours subtilement, les difficultés d’être une femme dans l’Amérique de la guerre de Sécession.

Outre sa mère et ses soeurs, l’une des figures importantes dans la vie de Jo sera Laurie (Timothée Chalamet, primesautier), orphelin vivant chez son riche grand-père (Chris Cooper, touchant). Tantôt objet d’affection, tantôt de désir, le jeune garçon révélera aux quatre soeurs, notamment à Jo et à Amy, leur vraie nature et les consolidera dans leur conviction. Même la vieille tante March (amusante Meryl Streep) jouera un rôle essentiel dans leur émancipation.

On peut contester le choix d’avoir fait jouer aux actrices leurs personnages de l’adolescence à l’âge adulte — malgré son talent, Florence Pugh ne nous fera pas gober qu’elle a 11 ans ! —, mais une fois la proposition acceptée, on ne peut que saluer la finesse avec laquelle Gerwig dirige chacune d’elles. De fait, il n’y a pas que dans les coiffures et les robes que le passage du temps se fait ressentir.

S’inspirant d’oeuvres picturales du XIXe siècle, la cinéaste crée, avec la complicité du directeur photo Yorick Le Saux (complice d’Olivier Assayas), des tableaux bucoliques ensoleillés aux mille couleurs, des scènes hivernales où dominent de tendres teintes bleutées, des intérieurs feutrés baignés d’une lumière dorée, de même que des séquences parisiennes d’une grande élégance.

Au-delà de la joliesse des images, la cinéaste trace un parallèle entre le récit et la vie de Louisa May Alcott en grappillant dans ses autres romans et sa correspondance. Ce faisant, elle restreint l’aspect bons sentiments de l’oeuvre et fait résonner une voix de femme revendiquant son autonomie et son indépendance.