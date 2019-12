«Luc Durand Leaving Delhi»: la vie de bohème de Luc Durand

Il rêvait de dépasser Halifax, mais il ira beaucoup plus loin pour étancher sa soif de liberté, et matérialiser ses visions architecturales. Luc Durand passera d’abord par l’Europe pour ensuite se diriger vers le continent indien : il y laissera sa marque, et en sera fortement imprégné.

Pour le grand public, l’homme est beaucoup moins connu que certains de ses édifices les plus célèbres, dont l’imposant village olympique des Jeux de Montréal en 1976, ayant toujours fière allure, exempt de controverses, à l’opposé du stade, son gigantesque voisin. Et comment a-t-il réussi ce tour de force ? C’est l’une des questions auxquelles répond Étienne Desrosiers, se donnant à nouveau la mission de faire connaître un autre artiste du bâtiment, après son magnifique documentaire sur Roger D’Astous, lui dont les églises touchaient au divin.

Luc Durand Leaving Delhi s’inscrit dans la continuité esthétique de son film précédent, mais avec une différence fondamentale : D’Astous n’était plus de ce monde, revivait à travers son oeuvre et le souvenir des gens qui l’ont connu, tandis que Luc Durand est bien vivant, et donne le ton à ce portrait impressionniste doublé d’un carnet de voyage. Et c’est principalement à New Delhi, mais aussi à Chandigarh, cité nouvelle sortie de terre après l’indépendance de l’ancienne colonie britannique, qu’il va nourrir ses visions parfois futuristes et ses principes toujours humanistes.

« J’aimerais que tu fasses une ville », lui aurait dit un jour son père, qui en fabriquait à sa façon, bâtisseur d’immeubles dans lesquels le jeune Durand observait toutes les étapes de construction, vite capable de concevoir un plongeoir sur le bord d’un lac, et même un modeste chalet pour sa mère devenue veuve alors que lui n’avait que 14 ans.

Plus tard, fuyant comme tant d’autres le conformisme universitaire de l’après-guerre au Québec, c’est à Genève qu’il apprendra les rudiments de son métier, inspiré par Eugène Beaudoin, l’un des créateurs de la tour Montparnasse à Paris, ce gratte-ciel que beaucoup de Français se plaisent à détester. Et c’est à la faveur d’une rencontre fortuite où on lui demande de concevoir l’espace et le mobilier d’un bureau de réservations d’Air India que la carrière de Luc Durand prendra une tournure inattendue.

Le temps qui passe

L’architecte, aujourd’hui au soir de sa vie, maniant toujours le crayon, a suffisamment d’énergie pour revenir sur les lieux qu’il a modelés ou transformés, dont certaines maisons, spacieuses et éblouissantes, ou encore ce cinéma de New Delhi où subsiste une splendide murale dans le hall d’entrée. Mais pour encore combien de temps ?

Luc Durand s’épanche peu sur les effets délétères du temps qui passe, assez discret sur sa vie conjugale et familiale, et plus encore sur certaines de ses grandes créations, dont le pavillon du Québec à Expo 67, largement remanié — pour ne pas dire : défiguré… — depuis son annexion au Casino de Montréal. D’ailleurs, ses réalisations montréalaises (Place-Frontenac, Place-du-Cercle, l’école primaire Marie-Favery, etc.) sont le plus souvent contemplées à vol d’oiseau, séquences magnifiques, mais frustrantes, puisque jamais nous n’en franchissons le seuil.

Ce personnage à la démarche fière, parfois hésitante, visiblement en symbiose avec l’Inde, un pays qui l’a mis au monde comme architecte, semble lui aussi vouloir être en retrait. Sans doute parce que sa carrière est maintenant derrière lui, que les projets démesurés ne sont plus à sa portée, et que tant de rêves n’ont pas quitté sa table à dessin. Dans une conclusion à la fois splendide et mélancolique, Luc Durand déambule à Chandigarh avec un ancien compagnon de route, admirant les fulgurances et les audaces d’un de ses maîtres à penser, Le Corbusier, lui qui a imaginé les contours audacieux de cette ville inspirante.

Il éprouve sans doute aussi quelques regrets, dont celui de ne pas avoir construit la ville dont il rêvait. La Place-Dupuis et le village olympique furent ses cités radieuses, mais son père aurait sûrement souhaité qu’il en construise davantage.