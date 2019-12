Le meilleur tarde à venir

Le Prénom, ce n’était pas du grand cinéma, plutôt une pièce à succès ayant eu droit à une relecture honnête, sans éclat, à la hauteur de ce qui était surtout une machine bien huilée reposant sur un formidable quiproquo. Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte avaient eux-mêmes porté à l’écran cette comédie pleine d’esprit, qui mettait en vedette un certain Patrick Bruel. À l’époque, son aura n’était pas encore ternie par des allégations de nature sexuelle.

La vedette de la chanson qui, mine de rien, fait du cinéma depuis maintenant 30 ans, partage l’écran avec un partenaire à l’assurance costaude et au verbe haut, Fabrice Luchini, dans Le meilleur reste à venir, ode à l’amitié masculine, et radiographie sur les effets pernicieux des non-dits. Ils sont d’ailleurs légion dans ce film dont on a du mal à retrouver l’humour percutant et les répliques assassines qui faisaient du Prénom une expérience savoureuse.

Rien de tel dans Le meilleur reste à venir, ou du moins à doses homéopathiques, d’abord dans ce qui se présente comme une farce débridée mettant en vedette un duo dépareillé, jouant un peu aussi sur leur image publique : l’érudit volubile et névrosé (Luchini) face au tombeur infatigable et à la superficialité triomphante (Bruel). Le passage des années, voire des décennies, n’a pas altéré l’amitié improbable entre Arthur, ce chercheur médical méticuleux, et César, empereur des embrouilles, des comptes à découvert, et des conquêtes sans lendemain.

Après une suite d’incidents rocambolesques, on découvre que César a un cancer, et que ses jours sont comptés. Le croyant incapable d’encaisser la nouvelle, Arthur décide de lui cacher la vérité, feignant même d’être celui qui n’en a plus pour très longtemps, poussant le tombeur à redoubler d’ingéniosité pour lui remonter le moral. Entre les sorties nocturnes, les virées nostalgiques dans la France profonde, et quelques mauvais coups dignes de deux gamins, Arthur ne cesse de s’enfoncer dans les mensonges. À un point tel que le stratagème semble relever de l’acharnement thérapeutique.

Douloureuses contorsions

Il y a du pur vaudeville dans cette manière dont les deux scénaristes multiplient les embûches, ce qui évite à leur personnage le plus coloré d’atteindre une gravité qu’il trouvera de façon tardive. Mais cela les oblige à toutes sortes de contorsions auxquelles on finit par ne plus croire et, surtout, dont on finit par se lasser royalement. Le mensonge à la base du Prénom avait le mérite d’être une bougie d’allumage sur les conflits latents d’une famille dysfonctionnelle. Les séances de déballage de vérités parfois cruelles ne manquent pas dans Le meilleur reste à venir, mais elles semblent surtout destinées à tromper notre ennui entre une visite au casino et des escapades en bagnole de luxe.

Cette apologie de l’amitié (plus ou moins) virile, celle où l’on parle beaucoup, mais rarement de l’essentiel, cède peu à peu sa place à un mélodrame qui apparaît vite apaisant après ce combat de coqs entre deux célébrités. Entre eux se glisse le personnage le moins caricatural, et dont la seule présence impose une tonalité bienfaisante. Elle-même victime d’un cancer et totalement dévouée à libérer la parole de tous les autres qui en souffrent, Randa (excellente Zineb Triki), à la fois fragile et séduisante, se fait tout à la fois confidente et médiatrice.

Capable de s’imposer sans effort, et surtout sans le cabotinage auquel Luchini et Bruel cèdent très souvent, cette figure féminine représente le meilleur d’une comédie qui déploie autant d’efforts à faire rire qu’à émouvoir. Malheureusement, les blagues tombent le plus souvent à plat, et les larmes arrivent beaucoup trop tard.