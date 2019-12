Le plus fier représentant de ce que l’on pourrait nommer l’École de Winnipeg, Guy Maddin (The Forbidden Room), exerce son influence sur d’autres cinéastes, dont Matthew Rankin, qui signe ici son premier long métrage de fiction. Dans cet amusant bricolage fantasmagorique inspiré des techniques visuelles d’autrefois, il propose une relecture historique de l’ascension de Mackenzie King, premier ministre du Canada au début du XXe siècle. À mille lieues des Minutes du patrimoine, le cinéaste se transforme en biographe irrévérencieux, pétri de psychanalyse, et artisan d’une vaste mosaïque de styles, de tons (du macabre au grotesque) et d’accents, les acteurs venant de tous les horizons, dont plusieurs du Québec. Une extravagance aux moyens modestes, où chaque bout de ficelle est utilisé à bon escient.



Le vingtième siècle (V.F. de The Twentieth Century) ★★★ 1/2 Comédie satirique de Matthew Rankin. Avec Dan Beirne, Sarianne Cormier, Catherine St-Laurent, Mikhail Ahooja. Canada, 2019, 90 minutes.