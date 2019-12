Portrait magnifique, hommage éblouissant : c’est ce que le cinéaste Étienne Desrosiers nous avait offert sur le regretté architecte Roger D’Astous, lui dont les églises donnaient le goût de recommencer à croire en Dieu. Autre architecte, celui-là bien vivant, Luc Durand se prête au jeu des souvenirs et des visites dans quelques lieux qui ont forgé sa vocation, d’abord acquise par un père bâtisseur, des études à Genève et un long séjour, déterminant, en Inde. New Delhi a préservé quelques-unes de ses réalisations, qu’il arpente avec fierté, et nous en survolons d’autres à Montréal (le Village olympique, la Place Dupuis, la Place Frontenac, le pavillon du Québec à Expo 67, etc.), témoignages imposants de son audace et de ses visées humanistes. Il s’agit ici d’un grand tableau impressionniste sur le parcours unique et sinueux d’un créateur convaincu des vertus du métissage, des bienfaits du voyage, de la nécessité d’un toit qui inspire autant qu’il protège.



Luc Durand Leaving Delhi ★★★ 1/2 Documentaire d’Étienne Desrosiers. Québec, 2019, 80 min.