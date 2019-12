C’était le projet de Kent Nagano depuis son arrivée au Canada, à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal, que de visiter le Grand Nord du Québec. Ce rêve est finalement devenu réalité à deux reprises. Chaakapesh, documentaire tourné par Roger Frappier et Justin Kingsley, suit l’orchestre dans sa dernière tournée effectuée au Nunavik, à l’automne 2018. Pour l’occasion, l’OSM a commandé un livret d’opéra à l’auteur cri Thomson Highway, sur une musique du compositeur de musique classique contemporaine Matthew Ricketts. En plus de suivre l’orchestre dans son expérience du Grand Nord, les documentaristes ont longuement interrogé les créateurs de l’opéra, plusieurs musiciens, ainsi que les récitants autochtones qui ont livré le livret de Thomson Highway, respectivement en cri, en innu et en inuktitut. En ressort un film pour public averti, auquel on pardonnera certaines longueurs, pour souligner l’originalité de l’expérience.



Horaire en salles

Chaakapesh le film ★★★ Documentaire de Roger Frappier et de Justin Kingsley. Canada, 2019, 122 minutes.