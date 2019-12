Une fausse bonne idée. Un gaspillage de talent. Une horreur. Voilà en quelques mots la version cinématographique de Cats, comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, laquelle s’inspire d’un recueil de poésie pour enfants de T.S. Eliot, telle que livrée par Tom Hooper (Les misérables). Se targuant d’avoir réalisé le premier film à utiliser une technique de capture de mouvement permettant d’habiller ses acteurs d’un pelage félin avec vibrisses, oreilles et queue mobiles, Hooper aurait tout de même mieux fait de faire confiance à un bataillon de costumiers, de coiffeurs et de maquilleurs pour préserver le charme artisanal de Cats. En résulte une horde de hideux hybrides velus qui semblent changer de taille d’un plan à l’autre en une suite de gros plans qui laissent dubitatifs, quand ils ne provoquent pas le dégoût ou l’embarras. Et tout ça pour 95 millions de dollars.



Cats ★ Comédie musicale de Tom Hooper. Avec Francesca Hayward, Robbie Fairchild, Idris Elba, Judi Dench, Jennifer Hudson, Rebel Wilson, James Corden, Ian McKellen et Taylor Swift. États-Unis–Grande-Bretagne, 2019, 110 minutes.