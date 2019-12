Une vie cachée (V.F. de A Hidden Life)

Envoûtant dès les premiers plans, tragique et tendu comme un suspens, A Hidden Life ramène le Terrence Malick de The Tree of Life, Palme d’or en 2011, et de The Thin Red Line (1998). Dans ce récit campé sur fond de Deuxième Guerre mondiale, mais sans champs de bataille, le réalisateur réussit à marier son style si ambitieux à un propos solide. Inspiré d’un fait vécu, le film tourne autour de Franz Jägerstätter, un fermier autrichien, bon catholique et père de famille qui a payé cher son refus de s’enrôler comme soldat nazi. Si le choix de tourner en anglais enlève de la crédibilité au résultat, les raccords de plans contribuent à illustrer la rupture de cette vie si heureuse et simple, devenue complexe et tragique. Scènes d’une grande beauté et de violence se succèdent.



La vie cachée (V.F. de A Hidden Life) ★★★ 1/2 Drame biographique de Terrence Malick. Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Bruno Ganz. Allemagne, États-Unis, 2019, 173 minutes.