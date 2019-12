«Antigone» écarté de la course aux Oscars

Le Canada n’est plus dans la course pour l’Oscar du meilleur film international.

L’académie derrière les Oscars a dévoilé lundi la liste de films qui avanceront à la prochaine ronde de votes dans la catégorie, et la sélection du Canada n’en fait pas partie.

Antigone, de la Québécoise Sophie Deraspe, avait été choisi pour représenter le Canada dans la catégorie aux Oscars 2020.

Le drame met en vedette Nahema Ricci dans la peau d’une adolescente qui aide son frère à s’échapper de prison pour éviter qu’il ne soit déporté.

Au total, 10 titres ont été choisis pour la «courte liste» de la catégorie, anciennement connue sous le nom de meilleur film en langue étrangère.

Parmi les films toujours dans la course, on retrouve Douleur et gloire (Espagne) avec Antonio Banderas, Parasite (Corée du Sud) de Bong Joon-ho et Les Misérables (France), gagnant du prix du jury à Cannes.

Les cinq finalistes choisis parmi les films de la courte liste seront annoncés en même temps que les autres nominations aux Oscars, le 13 janvier.