Jumanji Next Level

Il ne faut pas s’attendre à voir du Haneke quand on visionne la série Jumanji, soit. Reste que le volet revisité de 2017, Welcome to the Jungle, était fort original. Si nous avions encore des doutes quant aux visées mercantiles du réalisateur Jake Kasdan, il a eu tôt fait de nous rassurer. Au quatuor d’origine se joint un duo formé de Danny DeVito et Dany Glover. Ce duo inutilement stéréotypé sert d’excuse pour faire répéter 78 fois les règles et conventions du film. Ce côté slapstick se répercute sur le reste de l’ensemble. Mais n’exagérons pas : c’est quand même chouette de retrouver cet univers. Et l’esprit le plus cynique risque d’être touché par la morale voulant que vieillir n’est pas un enfer, mais bien un privilège. Reste qu’on espère que les héros disent vrai en promettant de ne plus jamais retoucher à Jumanji.



★★ 1/2 Aventures fantastiques de Jack Kasdan, avec Dwayne Johnson, Jack Black et Karen Gillan. États-Unis, 123 minutes.