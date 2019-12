Chaque rendez-vous constitue un événement, mais surtout d’émouvantes retrouvailles avec des personnages attachants, imparfaits, certains chaleureux et d’autres sur leur quant-à-soi. Toutes et tous vieillissent sous nos yeux, tous les sept ans, et dans 63 Up, l’heure est aux bilans, dont les bilans de santé ! Les maladies, les deuils, mais aussi les divorces et les échecs professionnels se sont accumulés parmi les quatorze participants de ce laboratoire cinématographique, chacun d’entre eux renouant, parfois sans enthousiasme, avec le cinéaste Michael Apted pour donner l’heure juste. Certains n’ont pu, ou voulu, répondre à l’appel, mais la vaste majorité de ces enfants devenus grands se confient avec un certain abandon, et quelques larmes, sur leurs réussites et leurs misères. Au-delà de la barrière de la langue et de la culture, ces gens-là sont nos frères et nos soeurs ; leurs rêves et leurs rides sont aussi un peu les nôtres.



63 Up ★★★★ Documentaire de Michael Apted. Grande-Bretagne, 2019, 145 minutes.