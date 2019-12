Denis Villeneuve sacré cinéaste de la décennie à Hollywood

Le cinéaste québécois Denis Villeneuve s’est vu décerner le titre de « cinéaste de la décennie » par la Hollywood Critics Association.

Dans un message publié sur Twitter jeudi après-midi, cette association de critiques de cinéma a annoncé que Denis Villeneuve recevrait son prix lors d’une cérémonie le 9 janvier 2020.

L’association rappelle que « l’incroyable filmographie » de Villeneuve comprend Incendies, Prisoners (Prisonniers), Enemy (Ennemi), Sicario, Arrival (L’arrivée) et Blade Runner 2049.



We at the HCA are proud to announce that Denis Villeneuve will receive the Filmmaker of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Villeneuve's incredible filmography includes Incendies, Prisoners, Arrival, Sicario, and Blade Runner 2049. #DenisVilleneuve pic.twitter.com/BWkOa7oqNb