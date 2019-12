La sphère de l’intime et l’immensité du paysage se côtoient dans ces retrouvailles entre deux jeunes hommes que tout sépare, sauf les liens du sang et un rapport problématique avec le reste du monde. Forcés de reprendre contact à la suite du décès de leur père, ces frères ni amis ni ennemis filent vers le réservoir Gouin, en Haute-Mauricie, sur une embarcation qui constitue l’aspect le plus spectaculaire de cette histoire de traumatismes enfouis, de deuils non résolus et de réconciliations laborieuses. La mécanique narrative prend du temps à dévoiler ses véritables enjeux dramatiques. Malgré des moyens modestes, Kim St-Pierre a su tirer profit d’une nature luxuriante, d’une embarcation aux contours étonnants — un personnage en soi — et de deux acteurs, Maxime Dumontier et Jean-Simon Leduc, jouant en complémentarité des partitions différentes, avec la même intensité.

Réservoir ★★★ Comédie dramatique de Kim St-Pierre. Avec Jean-Simon Leduc, Maxime Dumontier, Marco Collin. Québec, 2019, 87 minutes