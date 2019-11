Polanski fait l’objet d’une pétition dans une école de cinéma polonaise

Varsovie — Une pétition lancée sur Internet et signée, jeudi matin, par 116 personnes vise l’annulation d’une visite de Roman Polanski à la célèbre école de cinéma de Lodz (centre), prévue samedi, après les nouvelles accusations de viol contre lui. La direction de cet établissement a jugé la démarche « inappropriée ». Le réalisateur Roman Polanski doit se rendre à Lodz pour le festival Cinergia où il doit présenter son dernier film J’accuse. « Ce n’est pas à nous de rendre des verdicts dans des affaires aussi ambiguës et complexes que les allégations contre Roman Polanski », a écrit le recteur, invitant les étudiants et les employés intéressés à assister à cette rencontre privée.