Annabella Sciorra autorisée à témoigner contre Weinstein

New York — Un juge new-yorkais a décidé que l’actrice de la célèbre série télévisée américaine Les Soprano Annabella Sciorra pouvait témoigner au procès pour agression sexuelle du magnat déchu du cinéma Harvey Weinstein, selon des documents de justice. Weinstein, autrefois l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood, a plaidé non coupable à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle sur deux femmes. Son procès doit commencer le 6 janvier 2020. Il risque la prison à perpétuité. Ses avocats cherchaient à empêcher les procureurs de faire témoigner une troisième femme, qui l’accuse de l’avoir violée en 1993. Son identité n’est pas confirmée mais tout laisse à penser qu’il s’agit d’Annabella Sciorra. Elle fut l’une des premières à accuser publiquement M. Weinstein de viol.