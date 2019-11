Monos (V.O. s.-t.f.)

Retranché au sommet d’une montagne puis dans la jungle d’un pays non identifié d’Amérique latine, un groupe d’adolescents armés est chargé par une mystérieuse organisation militaire de garder en otage une femme, « la Doctora ». Comme pour amplifier le malaise lié à l’âge tendre des protagonistes, ces derniers sont affublés de surnoms naïfs tels Bigfoot, Schtroumpf, Lady, Rambo, Loup, Boum-Boum… Outre une évidente (et assumée dans sa description de rituels inventés) parenté avec Sa Majesté des mouches, de William Golding, Monos emprunte à Kafka cette absurdité non seulement implacable, mais mortelle qui confère une bonne part de son impact au film. La mise en scène d’Alejandro Landes s’avère aussi précise que soignée, avec un travail sur le cadre, la composition particulièrement évocateur. Entre insolite, brutalité et poésie émerge une oeuvre singulière et forte. Le candidat de la Colombie pour l’Oscar du film international.



Monos (V.O. stf) ★★★★ Drame d’Alejandro Landes. Avec Julianne Nicholson, Moisés Arias, Sofia Buenaventura, Julian Giraldo, Karen Quintero. Colombie, États-Unis, 2019, 105 minutes.