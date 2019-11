C’est une histoire vraie, celle d’une communauté affichant un taux anormalement élevé de cancers, car empoisonnée à son insu par une usine locale. Celle, aussi, d’une personne idéaliste qui, contre vents et marées, tâche de faire éclater la vérité. Non, il ne s’agit pas du film Erin Brockovich, mais de Dark Waters. Mark Ruffalo y incarne Robert Bilott, un avocat de Cincinnati qui reçoit un jour la visite d’un fermier convaincu que ses vaches sont mortes à cause d’agents contaminants déversés dans les cours d’eau environnants par une filiale de la multinationale DuPont. Ce que Dark Waters n’a malheureusement pas emprunté à son modèle, dont il reproduit structure et figures, c’est la verve et le dynamisme. Animé par des convictions sincères et les intentions les meilleures, le film s’avère en effet souvent solennel au point de la somnolence. Quant à Ruffalo, il offre une performance inégale, tour à tour excellente et appuyée.



Dark Waters (V.O.) ★★ Drame de Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Camp, Tim Robbins. États-Unis, 2019, 126 minutes.