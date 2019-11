Premier long métrage de la Franco-Sénégalaise Mati Diop, Atlantique a reçu à Cannes le Grand Prix du jury. Cette fable ambitieuse au mélange de tons et de genres, avec longue incursion dans le fantastique, affiche de vraies beautés visuelles et une magie supérieure, sans toujours maintenir sa charge et son rythme. En abordant par la voix des femmes et des morts le drame de l’immigration clandestine au Sénégal, la cinéaste révèle une voix originale appelée à s’affiner.



Notre critique complète



Horaire en salles

Atlantique ★★★ 1/2 Drame fantastique de Mati Diop. Avec Mama Sané et Ibrahima Traore. France / Sénégal / Belgique. 1 h 45. 2019.