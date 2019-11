Un célèbre auteur de romans policiers a « peut-être » été assassiné. Tandis que la famille de ce riche patriarche attend la lecture du testament, un détective privé enquête avec l’aide de l’infirmière du défunt. Pleine de rebondissements et se présentant comme un pastiche coloré des whodunit d’Agatha Christie, cette comédie policière est à l’image des trompe-l’oeil qui abondent dans la décoration du manoir où se déroule l’essentiel de l’action : un film qui en cache un autre. En l’occurrence, une jouissive satire de l’Amérique de Trump. Le film offre un formidable terrain de jeu à sa distribution bigarrée. Jamie Lee Curtis et Toni Collette s’avèrent tout spécialement savoureuses. À l’inverse, Daniel Craig force inutilement le trait. Enlevé, drôle et trépidant, À couteaux tirés marque pour Rian Johnson un heureux retour aux sources, lui dont le premier long métrage, Brick, était un autre exercice de style policier, dans le roman et le film noir celui-là.



À couteaux tirés (V. F. de Knives Out) ★★★★ Comédie policière de Rian Johnson. Avec Ana de Armas, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Chris Evans, Christopher Plummer. États-Unis, 130 minutes.