De ses propres déboires conjugaux avec l’actrice Jennifer Jason Leigh, Noah Baumbach a tiré son film le plus beau. Or, en dépit d’un côté « récit à clés » assez jouissif pour le cinéphile, le scénario transcende l’anecdote et propose un double portrait d’une humanité, d’un humour et d’une acuité infinis. En époux désireux de mettre un terme à leur union à l’amiable mais en venant pourtant à s’entredéchirer, Scarlett Johansson, qui incarne Nicole, une actrice connue, et Adam Driver, qui joue Charlie, un metteur en scène en vogue, livrent les performances de leurs carrières. À cet égard, Baumbach non seulement ne ménage pas son alter ego, mais s’avère particulièrement empathique dans son exploration des insatisfactions — justifiées — de Nicole. Entre des séquences d’ouverture et de fermeture qui se font brillamment écho, se déploie une oeuvre tour à tour drôle, poignante et, force est de le reconnaître, en tous points parfaite. Un grand film.



Notre critique complète



Horaire en salles

Marriage Story (V.O. s.-t.f.) ★★★★★ Chronique de Noah Baumbach avec Scarlett Johansson, Adam Driver, Azhy Robertson, Laura Dern, Julie Hagerty, Alan Alda, Ray Liotta. États-Unis, 2019, 136 minutes.