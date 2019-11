Dans cette suite prévisible, mais aussi visuellement sublime que l’original, où elles portent littéralement le pantalon, Elsa (Idina Menzel et ses vertigineuses vocalises) et Anna (Kristen Bell, moins tonitruante que la précédente) devront affronter 1001 dangers afin de sauver le royaume d’Arendelle. Résolument féministe et environnementaliste, la suite de la somptueuse et libre adaptation du conte d’Anderson séduit par sa magnifique imagerie d’inspiration scandinave, ses moments de pure magie et la fluidité de son animation. Et les chansons dans tout ça ? Hormis quelques tableaux musicaux longuets et peu inspirés (Lost in the Woods, repris par Weezer au générique de fin), on retiendra Show Yourself, où Menzel semble avoir mis une sourdine, et Into the Unknown (aussi interprétée par Panic ! At the Disco), où cette dernière rivalise d’intensité avec Aurora. Parents, considérez-vous comme avertis.



La reine des neiges II (V.F. Frozen II) ★★★ 1/2 Film d’animation de Chris Buck et Jennifer Lee. Avec les voix (dans la version originale) d’Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Grof, Josh Gad, Evan Rachel Wood, Alfred Molina et Aurora. États-Unis, 2019, 103 minutes