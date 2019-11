Hommage à feu Fred Rogers, vedette du petit écran auprès des tout-petits, salut au métier de journaliste, Bonjour, voisin, de Marielle Heller (The Diary of a Teenage Girl), donne à Tom Hanks un de ses grands rôles. Il incarne avec brio, tout en ambiguïté, l’animateur de la célèbre émission Mister Rogers’ Neighborhood. D’un judicieux réalisme, notamment en ce qui concerne la fantaisie des décors et des accessoires dudit programme, cette fiction revient sur un fait véridique : le reportage d’un journaliste du magazine Esquire censé dresser le portrait de Fred Rogers. La rencontre, qui ne manque pas de tensions, donne l’ascendant à la vedette télé. Et transforme radicalement le journaliste, ce dont témoignera son récit, publié en 1998.



Bonjour, voisin (V.F. de A Beautiful Day in the Neighborhood) ★★★ Drame biographique de Marielle Heller. Avec Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson, Chris Cooper. États-Unis, 2019, 109 minutes.