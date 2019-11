Actrice célèbre, Françoise Crémont se meurt. En guise de voyage d’adieu, elle a réuni ses proches dans un hôtel particulier du Portugal. Le temps d’une journée, on suit les déambulations et échanges de tout un chacun. Exercice de style rohmérien ayant tôt fait de tourner à vide, ce film d’Ira Sachs vaut pour l’interprétation lumineuse d’Isabelle Huppert, star jouant une star hors des clichés de démesure attendus. Pour graviter autour de cette étoile qui s’éteint, le cinéaste propose une galerie de personnages pour la plupart assez inintéressants, et dont les malheurs n’émeuvent guère. Du lot, c’est de loin Frankie, pourtant condamnée, qui est la plus sereine. Belle ironie, mais comme moteur dramatique, c’est un peu faible. Et la journée de se clore sur un coucher de soleil à l’image du film : joli, mais d’une complète vacuité.



Frankie ★★ Drame d’Ira Sachs. Avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Jérémie Rénier, Vinette Robinson, Marisa Tomei. États-Unis–France, 2019, 98 minutes.