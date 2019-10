Alice Guy-Blaché, première cinéaste de fiction (tous sexes confondus), participa activement à l’industrie cinématographique, avant de sombrer dans l’oubli et d’être aujourd’hui encore méconnue. Alors que son influence n’est plus à démontrer — elle inspira notamment Hitchcock —, l’histoire du cinéma ne semble pas vouloir lui accorder les honneurs qu’elle mérite. Qu’à cela ne tienne, la journaliste Pamela B. Green s’est donné la tâche de réhabiliter son oeuvre et sa vie dans son documentaire Be Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché. Rassemblant des bobines de ses films retrouvées, des lettres, des entrevues de l’époque et des rencontres avec ses descendants, mais aussi avec des professionnels du cinéma, Green rend un hommage nécessaire et passionnant à cette grande dame.



Be Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché (V.O.) ★★★ 1/2 Documentaire de Pamela B. Green. États-Unis, 2018, 120 minutes.