Micheline Lanctôt, une manière de tenir

Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT) s’ouvre samedi à Rouyn-Noranda avec la première du film Une manière de vivre, de Micheline Lanctôt. Un choix plein d’à-propos puisqu’une partie du tournage s’est déroulée en ces contrées boréales. La cinéaste y entremêle trois destins : ceux d’une psychanalyste venant de perdre son mari, de sa fille escorte avec qui elle est en froid et d’un professeur belge qui fait la connaissance de l’une et de l’autre à l’occasion d’une table ronde sur Baruch Spinoza organisée à Montréal. En eux résonnent, à leur insu, des échos de la pensée du philosophe néerlandais auteur de L’éthique.

Ce n’est pas d’hier que Micheline Lanctôt se passionne pour Spinoza. Son refus d’une vision du monde subordonnée au religieux, aussi loin qu’au XVIIe siècle, y est pour beaucoup. « Spinoza est fascinant notamment par son refus de toute culpabilisation, explique la réalisatrice. Il n’est pas dans la morale ou dans le péché, concepts chers à la religion. Ni d’ailleurs dans cette image d’un Dieu vengeur à barbe. Il défend au contraire la notion d’un dieu ne faisant qu’un avec la nature, au sens large du terme. Avec lui, il n’y a pas de faute : une chose n’est en soi ni bonne ni mauvaise, elle est. Si, comme humain, tu agis par rapport à cette chose de manière à augmenter ta joie, c’est bon, mais si tu agis d’une manière qui t’amène de la tristesse, ça ne l’est pas. Autrement dit, à force d’être malheureux à faire des trucs dégueulasses, tu arrêtes, et tu vas un peu mieux. Et tu te mets peut-être après ça à faire des trucs bien, et là tu vas encore mieux… Chez Spinoza, on n’a pas à se racheter. Dans son esprit, le bonheur, c’est au moyen de la pensée qu’on doit tâcher d’y accéder. »

Ce qui demande du travail, parce que cela implique de se mettre à penser autrement, hors des divers dogmes et diktats qu’on adopte en société selon l’époque et le lieu. Une manière de vivre est en phase avec cela : le film requiert, oui, un travail de la part du spectateur. Outre le fait que Micheline Lanctôt y développe un propos qui demande un effort de réflexion, tout en récompensant amplement celui-ci, la cinéaste demeure fidèle à la démarche cinématographique qui a été la sienne : elle ne cherche pas à faire joli ou à faire gentil.

J’ai horreur du sentimentalisme. Je trouve ça racoleur et "cheap". On me le reproche souvent, mais j’assume. Je comprends que c’est plus confortable à jouer pour les acteurs et plus confortable à regarder pour le public, mais je trouve ça malhonnête. Mes personnages ne sont pas parfaits : ils sont humains.

« Ça devait faire dix ou douze ans que l’idée de concevoir quelque chose, un projet, autour de Spinoza me trottait dans la tête. À l’origine, je voulais appeler ça Mon Spinoza, et que ça épouse la forme d’un journal éthique, mais j’ai abandonné l’idée. »

Les années ont passé… Puis un jour, dans un festival, Micheline Lanctôt a fait la connaissance d’un acteur belge d’expression flamande. « La langue flamande — avec le néerlandais on est dans ce bassin-là, dans cette culture-là — m’a aussitôt ramené Spinoza en tête. Un des premiers flashs que j’ai eus, c’est ce personnage d’un intellectuel belge spécialiste de Spinoza, qui vient à une conférence à Montréal et qui, à un moment donné, va se perdre dans le Nord. J’aimais qu’il soit de cette nationalité-là parce que les Belges ne peuvent pas franchir quarante kilomètres sans traverser une frontière. Qu’un Belge marche et marche dans un territoire presque infini, ça me fait sourire. »

Pas de sentimentalisme

Avant d’en arriver là, cet homme, Joseph (Laurent Lucas), vivra avec deux femmes des rencontres déterminantes : Colette (Gabrielle Lazure), qui se reproche le suicide de son mari, et Gabrielle (Rose-Marie Perreault), sa fille, qui extériorise un mal-être délétère par la boulimie.

« Je ne les voyais pas mère et fille initialement ; c’est venu en cours d’écriture. J’avais besoin qu’elles soient liées, afin que les trois personnages soient connectés. Alors, ça a fini par aller de soi. Elles ont une relation compliquée. »

Compliquée, et exempte ou presque de chaleur. À cet égard, le film est dénué de sentimentalité. Lorsqu’on le fait remarquer à Micheline Lanctôt, son regard s’anime. « Merci ! lance-t-elle spontanément. J’ai horreur du sentimentalisme. Je trouve ça racoleur et cheap. On me le reproche souvent, mais j’assume. Je comprends que c’est plus confortable à jouer pour les acteurs et plus confortable à regarder pour le public, mais je trouve ça malhonnête. Mes personnages ne sont pas parfaits : ils sont humains. Et ils ne sont pas là pour toucher le cœur à tout prix, mais pour suivre leur route. Ils font à tour de rôle des choses très laides et des choses très belles. Et ça, c’est problématique uniquement si on a une approche moralisatrice. »

Approche que déconstruit le film, avec ses personnages éprouvant le sentiment de ne pas mener une vie « valable ». Les voici donc plongés dans les affres de la culpabilité. Or, si on en croit Spinoza, de tels tourments auto-infligés sont futiles, puisque selon lui « la satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand ».

« Spinoza soutient au fond que ce qui nous rend plus heureux est tout ce qui importe, et que cet état de bien-être ne passe pas par soi, mais par le contact à l’autre. Il écrit : « Quand chaque homme cherche le plus ce qui lui est utile à lui-même, alors les hommes sont le plus utiles les uns aux autres. » Et c’est ça : dès lors qu’on tend la main, qu’on sort de soi en ayant un geste altruiste, on est transformé. »

Ce geste altruiste « qui transforme » constituera l’aboutissement de la courbe dramatique de chacun des trois personnages, Joseph, Colette et Gabrielle venant à en poser un au terme d’une errance psychologique ou physique, voire les deux. Car ils ne se trouvent pas tant à la proverbiale croisée des chemins qu’en pleine dérive intérieure. Pour citer à nouveau Spinoza : « Ainsi, nous sommes agités de bien des façons par les causes extérieures et, pareils aux flots de la mer agités par des vents contraires, nous flottons, inconscients de notre sort et de notre destin. »

Figure tutélaire

C’est la prise de conscience de leur sort, justement, qui leur permettra de « changer leur façon de penser », de se soustraire à la culpabilité existentielle qui les ronge. D’abord intuitif, leur parcours devient de plus en plus délibéré. Micheline Lanctôt opine : « Les personnages passent à travers leur transformation respective pour le meilleur. »

Ce n’est qu’après cela, après ces épreuves et cet affranchissement gagné de haute lutte, que la cinéaste souhaitait laisser exploser l’émotion. Et de fait, elle jaillit à ce moment-là, plus forte car n’ayant pas été diluée en amont dans de bons sentiments. « Tous les trois marchent dans les traces de Spinoza, qui relève de la figure tutélaire », poursuit Micheline Lanctôt.

Et apparemment, le philosophe n’a pas fini de faire des disciples. En cours de développement en effet, la cinéaste fut surprise de constater à quel point, ces dernières années, Spinoza est redevenu en vogue. « Il est partout : on n’arrête pas de publier sur lui. Un professeur me confiait que ses jeunes en philo tripent sur Spinoza. Ça l’étonnait, parce que Spinoza est foutrement difficile à lire ! De mon côté, je la comprends un peu, cette recrudescence de popularité. On vit une époque tellement barbare : sa pensée fait du bien. » Tout comme discuter avec Micheline Lanctôt.

Une manière de vivre ouvre le FCIAT samedi 26 octobre à 20 h au Théâtre du cuivre. Il prend l’affiche le 1er novembre.