Le Festival du nouveau cinéma dévoile ses lauréats

Le réalisateur russe Kantemir Balagov a remporté le prix du Meilleur long métrage de la compétition internationale pour son film Beanpole, dans le cadre de la 48e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC), dont les lauréats ont été annoncés samedi. Le prix réservé aux productions canadiennes a quant à lui été décerné au film The Body Remembers When the World Broke Open, de Kathleen Hepburn et Elle-Máijá Tailfeathers. L’acteur d’origine islandaise Ingvar E. Sigurðsson a, lui, remporté le prix de la Meilleure performance d’acteur ou d’actrice pour sa performance dans le film A White, White Day. Plus d’une quinzaine de prix ont été remis dans les différentes catégories. La 49e édition du FNC se déroulera du 7 au 18 octobre 2020.