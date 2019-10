Un gros producteur de son coin de Bretagne s’étant converti au bio, Raymond apprend que sa coopérative n’achètera plus ses oeufs. Menacé de faillite, l’éleveur tente de générer un buzz Internet en jumelant sa poule favorite, Roxane, et sa passion pour Cyrano. D’emblée, on ne sait trop si de cette prémisse résultera une comédie fantaisiste, un drame social sur la ruralité ou une fable défendant le mode de vie paysan. Hélas, tant du côté de la teneur que de celui du ton, le film ne se décide pas. En dépit de ses nobles idéaux, la proposition n’intéresse ainsi que par intermittence, faute d’une approche cohésive. Guillaume de Tonquédec et Léa Drucker livrent toutefois de fortes interprétations. Mais c’est trop peu, la construction s’avérant répétitive, sans parler de cette fin bonbon faisant suite à des développements soudain très sérieux : guère convaincant, là encore, comme si le film voulait le beurre et l’argent du beurre. Ou plutôt, l’oeuf ET la poule.



Notre critique complète



Horaire en salles

Roxane ★★ Drame de Mélanie Auffret. Avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Kate Duchêne. France, 2019, 85 minutes.