Genève déroule le tapis rouge à Xavier Dolan

Le Festival international du film de Genève (GIFF) rendra hommage au cinéaste québécois Xavier Dolan à qui il remettra son nouveau Prix Geneva, couronnant la carrière de talents majeurs de l’audiovisuel. Une rétrospective complète accompagnera l’hommage rendu à celui qui cumule les chapeaux de réalisateur, scénariste, producteur et acteur. « [Les] films [de Dolan] transpirent le cinéma, ils en sont l’expression la plus pure, la plus souveraine », a fait valoir Emmanuel Cuénod, directeur artistique et général du GIFF. La 25e édition du GIFF se fera du 1er au 10 novembre prochain.