Judy aurait pu se résumer à un énième portrait de déchéance glamour dont le showbiz a le secret. À vrai dire, le film, dont la trame reste prévisible, est parfois cela. Ainsi, après une première réussie à Londres où elle est forcée de se produire, les tendances autodestructrices de la star déchue la rattrapent. Mais on va néanmoins au-delà de la formule, d’éclairants retours en arrière remettant en perspective les déboires du moment en leur donnant une genèse. Ces pilules coupe-faims et ces somnifères imposés par le studio à l’adolescence, ce « body-shaming » avant la lettre : usée prématurément, Judy Garland. Ces blessures psychiques et physiques, Renée Zellweger les porte dans son regard, dans sa posture, dans sa voix. Et quelle voix ! Sa composition cousue main pour les Oscar rehausse de beaucoup le niveau d’intérêt d’une production ne cassant rien rayon cinéma. Un bon petit film, certes, mais surtout, une grande performance.



Notre critique complète



Horaire en salles

Judy (V.O. et V.F.) ★★★ Drame biographique de Rupert Goold. Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon. États-Unis, Grande-Bretagne, 2019, 118 minutes.