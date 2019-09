Ce n’est pas la première écorchée que Juliette Binoche incarne depuis le début de sa brillante carrière, et ça ne sera pas la dernière. Dans le nouveau film de Safy Nebbou (Le cou de la girafe, Dans les forêts de Sibérie), elle défend un personnage en apparence plein d’assurance, surtout lorsqu’elle enseigne la littérature. Ce n’est pas le cas dans l’intimité, d’abord larguée par le père de ses deux fils, ensuite par un jeune amant, cherchant vite à reprendre contact. Elle le fera grâce à un avatar sur Facebook, tissant des liens virtuels avec son colocataire, Alex (François Civil), un séduisant photographe qui craque pour cette femme qu’il croit aussi jeune que lui, ignorant qu’il s’emballe pour une quinquagénaire mythomane. Ces failles sont révélées dans le cabinet d’une médecin (Nicole Garcia), désarçonnée devant la franchise et le désespoir de celle qui pourrait être l’héroïne d’un roman. Et qui le sera, d’une certaine façon, une surprise parmi d’autres dans ce récit captivant aux allures de troublante traversée du miroir.



Celle que vous croyez ★★★ 1/2 Drame de Safy Nebbou. Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Guillaume Gouix. France, 2019, 102 min.