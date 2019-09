«The Tony Alva Story»: le pape du skate

The Tony Alva Story revient, avec force images d’archives et témoignages récents, sur les bas et surtout les hauts, très hauts, de la légende du skateboard Tony Alva. Réalisé par Six Stair, duo formé des skateurs professionnels Rick Charnoski et Coan Nichols, ce documentaire résolument hagiographique retrace les grandes lignes du parcours d’Alva, de ses débuts modestes à Santa Monica à la construction de son « personnage », de son mythe, en passant par la création de sa gamme de produits.

Des amis et collègues se souviennent à la caméra, y compris le principal intéressé, le défilé de têtes parlantes (qui radotent de-ci de-là) entrecoupé de photo et d’extraits de films absolument fabuleux. Tout ce petit monde parallèle se connaissant de toujours, ça parle d’untel et d’un autre en usant des seuls prénoms, lesquels se multiplient, si bien que parfois, on s’y perd un peu. Il y a un côté « pour initiés », involontaire certes, mais qui garde à distance.

Passion contagieuse

Tout un chacun se souvient des dons remarquables d’Alva, de son charisme, ainsi que de sa capacité à carrément inventer des mouvements de skateboard devenus classiques. Chronologique, le film de Charnoski et Nichols (responsables des séquences oniriques de Paranoid Park, de Gus Van Sant) remonte aux origines de cette discipline dérivée du surf. À cet égard, les réalisateurs couvrent en partie le même terrain que Dogtown and Z-Boys, de Stacy Peralta (2001), produit comme ce plus récent documentaire par Vans, et qui se consacrait plus largement à l’équipe de compétition de « surfboard » Zephyr (ou Z-Boys) à laquelle se joignit Alva en 1974.

Et à l’instar de ce précédent documentaire, The Tony Alva Story fait montre d’une passion contagieuse dès lors qu’il s’agit de parler de skateboard, mais s’avère étrangement réfractaire à toute exploration de la vie privée du sujet, sinon pour relater, brièvement, des problèmes de consommation vaincus depuis. Un historique familial, même sommaire, ou juste l’inclusion de réminiscences expliquant ce qui poussa initialement Alva vers le surf, puis le skateboard, auraient été les bienvenus afin de mieux cerner ses motivations, sa démarche… À moins d’une heure, The Tony Alva Story aurait certainement pu se permettre d’être plus long, histoire d’approfondir davantage.

Le film vaut néanmoins le coup d’oeil, d’une part, parce que le skateboard vit un nouvel âge d’or, d’autre part, parce qu’il est ici maintes images saisissantes, et surtout, parce que Tony Alva, construction ou pas, reste tout un personnage.